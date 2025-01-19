رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها: أول عيد وأنا ماما - أخبار كلمتك

رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها: أول عيد وأنا ماما - أخبار كلمتك

الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، رابطة الأندية تختار هدف إمام عاشور الأفضل بالجولة الثامنة - أخبار كلمتك

رسميا، بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد بالتزكية - أخبار كلمتك

رسميا، بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد بالتزكية - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنشر مشاهد توثق تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

اعتقال ناشط مجتمعي - أخبار كلمتك

اعتقال ناشط مجتمعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة في الآداب بجامعة دمنهور ويوجه نصيحة مهمة لطلاب العلم - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة في الآداب بجامعة دمنهور ويوجه نصيحة مهمة لطلاب العلم - أخبار كلمتك

"النساء أكثر أهل النار" أحدث إصدارات دار الياسمين للكاتبة شيماء اليوسف - أخبار كلمتك

"النساء أكثر أهل النار" أحدث إصدارات دار الياسمين للكاتبة شيماء اليوسف - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 قبيل افتتاحه - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 قبيل افتتاحه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:30 مساءً - خريطة سقوط الأمطار، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

 

مرتفع جوي مؤثر على طقس البلاد

وقالت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: لا تزال الأحوال الجوية مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية، وتأثير المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ملحوظ في عدم وجود أي سحب مؤثرة بسقوط أمطار مع زيادة فترات سطوع الشمس، وجعل قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقيت من العام بحوالي من درجتين إلي 3 درجات مئوية.

 

نشاط الرياح على البحر الأحمر

وأضافت: يوجد نشاط نسبي للرياح خلال فترات الليل وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لا يزال مستمر خاصة على البحر الأحمر بشكل قوي وتصل السرعات 60 كم/الساعة ما يؤدي الي ارتفاع الأمواج الي 3.5 مترا على خليج السويس والبحر الأحمر.

 

مناطق سقوط الأمطار 

ولفتت إلي أنه من المتوقع مع يوم الثلاثاء المقبل مرور لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على عودة سقوط الأمطار مرة أخرى، مشيرة إلي أنه بدءًا من مساء الثلاثاء سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتمتد لباقي السواحل وبعض المحافظات الداخلية يوم الاربعاء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الصناعة يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق