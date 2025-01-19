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بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات - أخبار كلمتك

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بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات - أخبار كلمتك

بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:50 صباحاً - قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم الأحد بتقليل معدل التقاطر مع زيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الزمالك وإنيمبا.

وقالت الشركة في بيانها: "اليوم 19 يناير الساعة 6:00 مساءً الزمالك سيواجه إنيمبا، في استاد القاهرة".

 

وأضافت: "محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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