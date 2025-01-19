بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:50 صباحاً - قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم الأحد بتقليل معدل التقاطر مع زيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الزمالك وإنيمبا.

وقالت الشركة في بيانها: "اليوم 19 يناير الساعة 6:00 مساءً الزمالك سيواجه إنيمبا، في استاد القاهرة".

وأضافت: "محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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