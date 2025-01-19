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بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ - أخبار كلمتك

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بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ - أخبار كلمتك

بعد 15 شهرًا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلّف 46 ألفا و899 قتيلا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

منذ ساعات الصباح الأولى بدأ عدد من النازحين في القطاع العودة إلى بلداتهم، وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

وكان مكتب  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن صباح اليوم، أن وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ في الموعد المقرر" ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم.

وردت حركة حماس بالتأكيد على التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضحت في بيان أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى يعود لأسباب "فنية ميدانية".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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