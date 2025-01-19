الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:40 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية ليل السبت الأحد استهداف حاملة الطائراتِ الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

وأكد سريع أن "العملية قد حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أنه "تم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

وفي بيانين منفصلين، أعلن الحوثيون أمس السبت، استهداف هدفين حيويين في منطقة "أم الرشراش" (إيلات) بصاروخين اثنين أحداهما باليستي والآخر مجنح، بالإضافة إلى استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

يوم الجمعة الماضي، أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة.

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