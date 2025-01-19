أبرزها الزمالك وإنييمبا والدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك وإنييمبا والدوري الإنجليزي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة - أخبار كلمتك

جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة - أخبار كلمتك

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عنبة يشارك فى «الكوتش» مع رانيا التومي بموسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عنبة يشارك فى «الكوتش» مع رانيا التومي بموسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - وفاة والد زوجة المطرب محمد فؤاد.. وتشييع الجثمان اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - وفاة والد زوجة المطرب محمد فؤاد.. وتشييع الجثمان اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - عاجل.. وفود الوسطاء تصل القاهرة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - عاجل.. وفود الوسطاء تصل القاهرة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية - أخبار كلمتك

سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية - أخبار كلمتك

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة - أخبار كلمتك

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 01:40 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية ليل السبت الأحد استهداف حاملة الطائراتِ الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

وأكد سريع أن "العملية قد حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أنه "تم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

وفي بيانين منفصلين، أعلن الحوثيون أمس السبت، استهداف هدفين حيويين في منطقة "أم الرشراش" (إيلات) بصاروخين اثنين أحداهما باليستي والآخر مجنح، بالإضافة إلى  استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

يوم الجمعة الماضي، أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق