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جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة - أخبار كلمتك

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جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة - أخبار كلمتك

جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 02:40 صباحاً - حذر خبراء الأرصاد الجوية من عودة رياح قوية من الإثنين إلى الخميس، مما يجدد مخاطر تأجج الحرائق في لوس أنجلوس من جديد.

ويستمر اشتعال حرائق الغابات لليوم الثاني عشر على التوالي، وإن كان بشكل أهدأ.

والخميس عبر رجال الإطفاء عن ارتياحهم للصمود في مواجهة الظروف الجوية الأخيرة، المتمثلة في رياح صحراوية عاتية ورطوبة منخفضة، من دون زيادة اشتعال أي من الحريقين الكبيرين في المدينة.

لكن جولة أخرى من "طقس الحرائق" ينتظر أن تضرب جنوبي كاليفورنيا، حسب تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال خبراء الأرصاد وفق الصحيفة، إنه "بعد رياح هادئة في الغالب خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يعود طقس الحرائق يوم الإثنين، مع وصول التهديد الأقصى يوم الثلاثاء، لكن ذلك قد يستمر حتى الخميس".

وقالت روز شونفيلد عالمة الأرصاد الجوية بمكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكسنارد، إن تحذيرات "طقس الحرائق" ذات العلم الأحمر تبدو محتملة لأجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

والجمعة نصح المسؤولون في لوس أنجلوس أغلب النازحين بسبب حرائق الغابات، بالابتعاد عن منازلهم لمدة أسبوع آخر على الأقل، بينما ترفع فرق الطوارئ النفايات السامة من الأحياء المحترقة وتقطع خطوط الكهرباء والغاز التي تشكل خطرا وسط الأنقاض.

وزادت الانهيارات الأرضية من الخطر الذي تتعرض له التلال المدمرة، ولم تعد المباني التي سويت بالأرض قادرة على تثبيت التربة في مكانها، كما تشبعت الأرض بمياه خراطيم إطفاء الحرائق والأنابيب المكسورة، مما زاد من ضغوط ومأساة السكان الذين يعانون أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ لوس أنجلوس.

ويتوق النازحون المحبطون إلى العودة لديارهم لتقييم الأضرار وإنقاذ أي تذكارات أو أدوية، لكن المسؤولين قالوا إن في ذلك خطورة كبيرة ويرهق رجال الطوارئ الذين ما زالوا يتعاملون مع الكارثة التي أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس: "يمكنكم رؤية الوقع النفسي لهذه الكارثة على الناس. تحدثت إلى أشخاص فقدوا منازلهم أو غير متأكدين من حالتها أو فقدوا حيواناتهم الأليفة. يمكنكم رؤية التأثير عليهم".

وأتى حريق باليساديس في غرب لوس أنجلوس على 23713 فدانا، وتم احتواؤه بنسبة 27 بالمئة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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