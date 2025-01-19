نجم برازيلي جديد في طريقه إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:15 مساءً - عبر الدولي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن رغبته في الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين، بحسب تقرير صحفي.

وذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن ريتشارليسون اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يعتزم الانتقال إلى السعودية، مقابل مبلغ كبير، وأخبر أصدقاءه بذلك.

ريتشارليسون، كلمتك

سبب رحيل ريتشارليسون عن توتنهام

واتخذ نجم إيفرتون السابق قراره بالرحيل، بعد سقوطه من حسابات مدرب السبيرز، الأسترالي آنجي بوستيكوجلو.

وغاب ريتشارليسون عن عدد من المباريات، الموسم الماضي، بسبب الإصابة لكنه نجح في تسجيل 12 هدفا خلال 31 مواجهة خاضها، في جميع المسابقات.

وشارك البرازيلي في 8 مباريات فقط، في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، خلال 185 دقيقة لعب.

ويعاني توتنهام في البريميرليج، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة.

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