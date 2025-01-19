منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

منهما هدية الزمالك، فرصتان فقط تضمن التأهل للمصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

هيئة الاستشعار: إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

هيئة الاستشعار: إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

اول ظهور لشقيقة المعلمة التي قتلت على يد زوجها في عدن وتكشف تفاصيل صادمة - أخبار كلمتك

اول ظهور لشقيقة المعلمة التي قتلت على يد زوجها في عدن وتكشف تفاصيل صادمة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الثانوية العامة كابوس كل بيت وليس لدينا استعجال في تطبيق النظام الجديد - أخبار كلمتك

وزارة التربية والتعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزارة التربية والتعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - وزير التعليم: مقترح تدريس الدين كمادة أساسية تم إرساله إلى مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعى والد ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل روح جدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 03:15 مساءً - ينتظر عشاق الدراما مسلسل جديد يضاف إلى قائمة مشاهداتهم وهو مسلسل روح جدو الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة وهو ثاني تجارب رنا رئيس في عالم البطولة المطلقة بعد مسلسل انترفيو.

تفاصيل مسلسل روح جدو 

ومسلسل روح جدو يتكون من 8 حلقات وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.    

والمسلسل من بطولة رنا رئيس ويشاركها البطولة إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين.

91a94b2b90.jpg

والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي، وتدور قصة المسلسل حول شخصية دكتورة، تجسدها رنا رئيس، وخطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويجسده إسلام إبراهيم، والاثنين يواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم ويكتشفان وجود عفاريت تسكنه، مما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.    

6f74b0208b.jpg

وتم الانتهاء من تصوير المسلسل منذ عدة أشهر،  ومن المقرر عرضه قريبا عبر منصة شوفها وكذلك تطبيق Twist TV.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - اليوم.. «ذاكرة وطن» يحتفل بذكرى ميلاد يحيى حقي ببيت السحيمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق