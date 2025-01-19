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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام برايتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 06:10 مساءً - الدوري الإنجليزي، سقط مانشستر يونايتد أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025.

وتقدم برايتون بالهدف الأول عن طريق موتيبا قبل أن يتعادل برونو فيرنانديز للشياطين الحمر من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني سجل برايتون هدفين عن طريق كاورو ميتوما ثم سجل جورجينيو روتر الهدف الثالث.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن الجولة الـ 22 والتي انطلقت أمس السبت بعدد 5 مواجهات.

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً - عبر قناة  beIN Sports 2

مانشستر يونايتد ضد برايتون  - 4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports 1

نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون-  4 مساءً -  عبر قناة beIN Sports Xtra 2

إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 - عبر قناة beIN Sports 1 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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