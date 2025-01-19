آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:35 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير التموين، أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة، موضحا أن لجنة العدالة الاجتماعية تنعقد بشكل مستمر لتحديد معاييرالاستبعاد الجديدة لحذف غير المستحقين للدعم، وإعلان مخرجات تلك الاجتماعات على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

استبعاد غير المستحقين للدعم بسبب محددات استبعاد جديدة

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024، وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الأن.

وأوضحت وزارة التموين أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

عودة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب محدد مرتب مرتفع

من ناحية أخرى، كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات التموينية الذين توقفت بطاقاتهم الشهر الماضي بسبب محددات الاستبعاد.

وأكد مصدر لـ “ كلمتك" عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب محدد الاستبعاد الخاص بحصول صاحب البطاقة "رب الأسرة " على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وأشار المصدر إلى أن سبب إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب محدد استبعاد “مرتب مرتفع“، هو حذف بعض البطاقات بشكل عشوائي وخاطئ لعدم دقة البيانات والمعلومات، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بإعادة تلك البطاقات لتفادي أي أخطاء حدثت في تطبيق محدد “مرتب مرتفع 24 ألف جنيه فأكثر".

وأوضح المصدر بدء تشغيل البطاقات الموقوفة بسبب محدد مرتب مرتفع اعتبارا من شهر يناير الجاري.

وكان وزير التموين قد أجرى حوار مع برنامج " كلمة أخيرة " مع الإعلامية لميس الحديدي ، وجاءت أبرز تصريحاته عن الدعم السلعي، وحذف غير المستحقين للدعم كالأتي:

إن أهم التحديات التى نواجهها هي الأسعار وإتاحة السلع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، ونعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم.

إضافة مواليد من تكافل وكرامة ومن أبناء الشهداء.

المنظومة الحالية لـ الدعم التمويني بها تشوهات في دخول وخروج المستحقين، وعام 2025 يشهد إضافة كل مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين

وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية لحين صدور حكم قضائي.

عدم وقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي.

هدف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس ضغط الموازنة، ولكننا نستهدف عدم وجود أي هدر أو ممارسات خاطئة في منظومة الدعم

هناك صعوبة في تطبيق التحول إلى الدعم النقدي في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقون للدعم العيني، ونعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في الفترة الحالية.

التكلفة الحقيقية لدعم السلع تصل إلى 100 جنيه وليس 50 جنيها، متوقعًا ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة الحالية.

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