حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي سام الغباري عن حكم الحوثي وان الشرعية لا تُمنح بالسلاح ولا تُصنع بالعنف

وقال الغباري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏ما يجب أن يدركه ‎الحوثي بوضوح، أن الشرعية لا تُمنح بالسلاح ولا تُصنع بالعنف، إنما تُنتزع من صناديق الانتخابات، حيث إرادة الشعب وحدها هي الفيصل. هذا المبدأ الذي نقاتل من أجله؛ مبدأ الدولة المدنية التي تقوم على سيادة القانون، وليس على أهواء الميليشيا أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.



وتابع بالقول:

لا يحق للحوثي، ولا لأي قوة تستعيد صنعاء من قبضة الميليشيا الإيرانية، التفكير في صياغة شرعية خارج إطار الانتخابات. هذا المبدأ يجب أن يكون ركيزة لا تنازل عنها، طريقًا وحيدًا نحو إعادة بناء الدولة، بعيدًا عن عبث السلاح أو خرافة التفويض الإلهي.



مختتما منشوره قائلاً:

على الأمم المتحدة ومبعوثها إدراك أهمية تكريس هذا النهج، والسعي بجدية لوضع حد لكل المحاولات التي تهدف إلى شرعنة الفوضى. انتخابات حرة ونزيهة سبيلنا الوحيد لطي صفحة الحرب، وإعادة صنعاء وكل اليمن إلى حضن الدولة الحقيقية، دولة المواطنة والعدل