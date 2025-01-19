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حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

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حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

حديث صارم بشأن حكم الحوثي والسيطرة على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 19 يناير 2025 10:42 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث الصحفي سام الغباري عن حكم الحوثي وان الشرعية لا تُمنح بالسلاح ولا تُصنع بالعنف

 

وقال الغباري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏ما يجب أن يدركه ‎الحوثي بوضوح، أن الشرعية لا تُمنح بالسلاح ولا تُصنع بالعنف، إنما تُنتزع من صناديق الانتخابات، حيث إرادة الشعب وحدها هي الفيصل. هذا المبدأ الذي نقاتل من أجله؛ مبدأ الدولة المدنية التي تقوم على سيادة القانون، وليس على أهواء الميليشيا أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.


وتابع بالقول:
لا يحق للحوثي، ولا لأي قوة تستعيد صنعاء من قبضة الميليشيا الإيرانية، التفكير في صياغة شرعية خارج إطار الانتخابات. هذا المبدأ يجب أن يكون ركيزة لا تنازل عنها، طريقًا وحيدًا نحو إعادة بناء الدولة، بعيدًا عن عبث السلاح أو خرافة التفويض الإلهي.


مختتما منشوره قائلاً:
على الأمم المتحدة ومبعوثها إدراك أهمية تكريس هذا النهج، والسعي بجدية لوضع حد لكل المحاولات التي تهدف إلى شرعنة الفوضى. انتخابات حرة ونزيهة سبيلنا الوحيد لطي صفحة الحرب، وإعادة صنعاء وكل اليمن إلى حضن الدولة الحقيقية، دولة المواطنة والعدل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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