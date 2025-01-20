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ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 01:15 صباحاً - تنصيب ترامب، ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، كلمة في "احتفال النصر" الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره.

 

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

وقال ترامب: “سيتم إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن”، محذرًا: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وشدد ترامب خلال كلمته على أنه سيعمل "بسرعة وقوة غير مسبوقتين". كما تطرق لحظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة قائلًا: "يجب علينا إنقاذ تيك توك".

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1881113800390193509?ref_src=twsrc%5Etfw

ويمثل هذا الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

 

وقد ملأ آلاف من مؤيدي ترامب قاعة ضخمة في واشنطن أمس الأحد للاحتفال بانتصاره في الانتخابات وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملًا خططًا كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأميركية.

ورقص كثيرون على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر الذي يقام تحت شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" بقاعة "كابيتال وان أرينا" للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضًا من احتفالات التنصيب الاثنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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