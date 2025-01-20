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بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

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بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 01:30 صباحاً - بدأت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في ساعة متأخرة من ليل الأحد الإثنين تتحرك من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عملية نقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين بدأت من سجن عوفر إلى الضفة الغربية.

وشوهدت حافلات الصليب الأحمر وهي تغادر السجن، ولا يُعلم تحديدا عدد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم حتى الساعة.

وتأخرت العملية لساعات، وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في وقت سابق، إنه "أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقصا في أسيرة".

وأشار المكتب إلى أن "الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام في قائمة الأسرى المتفق عليها"، مؤكدا أنه "خلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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