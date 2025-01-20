عاجل:توقف وشيك لضخ المياه الى منازل المواطنين بعدن - أخبار كلمتك

دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، الحكومة وكافة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار خدمة المياه والصرف الصحي.

وحذّرت المؤسسة في بيان صادر عنها، من توقف إمدادات خدمة المياه والصرف الصحي خلال الـ 48 ساعة القادمة، بسبب قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأوضحت المؤسسة، أنها تواجه أزمة حادة في توفير الوقود المشغل لمولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل عليها حقول آبار المياه ومضخات الصرف الصحي والتي تغطي فترات انقطاع الكهرباء في تلك المواقع.

كما أكدت مؤسسة مياه عدن، أن بعض مولدات الطاقة الكهربائية غير قادرة على الاستمرار بالعمل لحاجتها الماسة إلى الصيانة العمرية الملحة.