دعوة عاجلة لتوفير هذا الأمر لمستشفى المخا العام - أخبار كلمتك

اطلق الكاتب والناشط / عبدالله المعمري دعوة موجهة الى اتحاد التجار في المخا برئاسة الشيخ/ ابوغانم الغنامي ، كما بعث المعمري مناشدة الى الاخوة / ياسر - شوقى طالبهم فيها بجمع تبرعات لمستشفى المخا العام ، لاجل توفير شاش جراحة وادوات نظافة ومواد تعقيم للمستشفى ، داعيا جميع الناشطين بالمخا والساحل الى دعم الحملة رحمة ورأفة بالمرضى والمترددين عل المستشفى .

داعيا الدكتور / قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان ، والدكتورة / ايلان عبدالحق وكيلة محافظة تعز لقطاع الصحة ، والدكتور / عبدالرحمن الصبري مدير عام مكتب الصحة بتعز ، جميعا الى دعم وتبني هذه الحملة الاخوية وتدويلها في جميع المحافل الانسانية والاغاثية الدولية والاممية وكتب الله اجركم جميعا ...

من/ أحمد حمدي