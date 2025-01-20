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دعوة عاجلة لتوفير هذا الأمر لمستشفى المخا العام - أخبار كلمتك

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دعوة عاجلة لتوفير هذا الأمر لمستشفى المخا العام - أخبار كلمتك

دعوة عاجلة لتوفير هذا الأمر لمستشفى المخا العام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

اطلق الكاتب والناشط / عبدالله المعمري دعوة موجهة الى اتحاد التجار في المخا برئاسة الشيخ/ ابوغانم الغنامي ، كما بعث المعمري مناشدة الى  الاخوة / ياسر - شوقى طالبهم فيها بجمع تبرعات لمستشفى المخا العام ، لاجل توفير  شاش جراحة وادوات نظافة ومواد تعقيم للمستشفى ، داعيا جميع الناشطين بالمخا والساحل الى دعم الحملة رحمة ورأفة بالمرضى والمترددين عل المستشفى .

داعيا الدكتور / قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان ، والدكتورة / ايلان عبدالحق وكيلة محافظة تعز لقطاع الصحة ، والدكتور / عبدالرحمن الصبري مدير عام مكتب الصحة بتعز ، جميعا الى دعم وتبني هذه الحملة الاخوية وتدويلها في جميع المحافل الانسانية والاغاثية الدولية والاممية وكتب الله اجركم جميعا ...

من/ أحمد حمدي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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