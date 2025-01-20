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تخاذل صادم بقضية مقتل معلمة على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

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تخاذل صادم بقضية مقتل معلمة على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

تخاذل صادم بقضية مقتل معلمة على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط انيس الشريك:كيف سيتم القبض ع قاتل المعلمه نسرين والملف ما زال مرمي في شرطة البساتين دون أي خطوات وإجراءات حقيقيه لتتبع والقبض ع القاتل والمشاركين في الجريمة بل مع الايام والوقت وامام هذا التخاذل سيتم تمييع القضية ك غيرها من القضايا.
واضاف:يوم الخميس قام القاتل بالاتصال الى شرطة القاهرة يتمسخر بأنه سيقوم بتسليم نفسه وبعد تتبع لمكان الاتصال طلع انه متواجد في محافظة لحج لكن لم تتخذ اي إجراءات وخطوات للقبض عليه؟ .
واختتم:نناشد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ومدير امن عدن الاهتمام والقيام بدورهم المسؤول والأخلاقي أمام هذه الجريمة ونقل وتحويل ملف القضية من شرطة البساتين الى شرطة دار سعد /"العقيد مصلح الذرحاني" وتوجيه كل الأجهزة الأمنية للبحث والقبض ع القاتل والتنسيق مع مدير أمن لحج ان لم يكن القاتل قد عاد الى عدن أمام هذه التخاذل والتعامل الغير مسؤول من المعنين في العاصمة عدن .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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