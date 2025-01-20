تخاذل صادم بقضية مقتل معلمة على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

قال الناشط انيس الشريك:كيف سيتم القبض ع قاتل المعلمه نسرين والملف ما زال مرمي في شرطة البساتين دون أي خطوات وإجراءات حقيقيه لتتبع والقبض ع القاتل والمشاركين في الجريمة بل مع الايام والوقت وامام هذا التخاذل سيتم تمييع القضية ك غيرها من القضايا.

واضاف:يوم الخميس قام القاتل بالاتصال الى شرطة القاهرة يتمسخر بأنه سيقوم بتسليم نفسه وبعد تتبع لمكان الاتصال طلع انه متواجد في محافظة لحج لكن لم تتخذ اي إجراءات وخطوات للقبض عليه؟ .

واختتم:نناشد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن ومدير امن عدن الاهتمام والقيام بدورهم المسؤول والأخلاقي أمام هذه الجريمة ونقل وتحويل ملف القضية من شرطة البساتين الى شرطة دار سعد /"العقيد مصلح الذرحاني" وتوجيه كل الأجهزة الأمنية للبحث والقبض ع القاتل والتنسيق مع مدير أمن لحج ان لم يكن القاتل قد عاد الى عدن أمام هذه التخاذل والتعامل الغير مسؤول من المعنين في العاصمة عدن .