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بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

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بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 01:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

بدأت شركة أحلام الشرق للتطوير العقاري الأشغال في مشروع مدينة الأحلام السكنية، الذي يعد واحدًا من أكبر المشاريع العقارية في المنطقة.

هذا المشروع الضخم سيوفر الكثير من  الوحدات السكنية الفاخرة، مجهزة بجميع الخدمات الحديثة، بما في ذلك المدارس، المستشفيات، المولات التجارية، والمراكز الترفيهية.

وقال الاستاذ فتحي المفلحي رئيس مجلس الإدارة للشركة أحلام الشرق للتطوير العقاري: "نحن سعداء بدء الأشغال في هذا الوحدات السكنية  الذي ستكون مصدر فخر لنا وللمنطقة. سنعمل بجد لتقديم مشروع يلبي احتياجات السكان ويعزز الحياة المستدامة."

مستمرون في أعمال البنية التحتية وفحوصات التربة لضمان أن يكون المشروع قائمًا على أسس قوية ومستدامة. هدفنا هو إنشاء مدينة سكينة ترفيهيه تجارية باستدامة الخدمات المتكاملة التي تحقق الرفاهية المطلوبة

وضعنا خططاً مدروسة ونبذل أقصى جهدنا في كل يوم جديد، لنصنع عاماً حافلاً بالإنجازات التي نفتخر بها ونرسم مستقبلًا يليق بأحلامنا

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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