جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالقاهرة، والتعليم تحقق - أخبار كلمتك

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالقاهرة، والتعليم تحقق - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" أمس - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم "6 أيام" أمس - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - رئيس المجلس الأوروبي يثمن دور الرئيس السيسي في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - رئيس المجلس الأوروبي يثمن دور الرئيس السيسي في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

نقل رئيس كوريا الجنوبية إلى زنزانة انفرادية - أخبار كلمتك

نقل رئيس كوريا الجنوبية إلى زنزانة انفرادية - أخبار كلمتك

وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة - أخبار كلمتك

موقف الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية 2025 بعد الجولة الأخيرة - أخبار كلمتك

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز - أخبار كلمتك

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جماعة الح وثي تعلن عن موعد إيقاف العمليات ضد إس رائيل وسفنها. - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جماعة الح وثي تعلن عن موعد إيقاف العمليات ضد إس رائيل وسفنها. - أخبار كلمتك

جماعة الح وثي تعلن عن موعد إيقاف العمليات ضد إس رائيل وسفنها. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلنت جماعة الحوثي عن موعد إيقاف عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والامريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): " الإتفاق ينهي الحرب ولكنه لا ينهي الصراع".

مضيفاً :  دور اليمن المساند لغزة كان فاعلا وحاسما لأنه خنق العدو وحلفائه وكلفهم الكثير لذلك نتوقع استمرار الأعمال العدائية ضده بطرق مختلفة.

مؤكداً ان العمليات العسكرية ستتوقف بتوقف العدوان وأن حرية الملاحة حق عام لجميع الدول وليس حقا انتقائيا لأحد.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة ثلاث نساء غرقا في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق