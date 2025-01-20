جماعة الح وثي تعلن عن موعد إيقاف العمليات ضد إس رائيل وسفنها. - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي عن موعد إيقاف عملياتها العسكرية المساندة لقطاع غزة ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والامريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): " الإتفاق ينهي الحرب ولكنه لا ينهي الصراع".

مضيفاً : دور اليمن المساند لغزة كان فاعلا وحاسما لأنه خنق العدو وحلفائه وكلفهم الكثير لذلك نتوقع استمرار الأعمال العدائية ضده بطرق مختلفة.

مؤكداً ان العمليات العسكرية ستتوقف بتوقف العدوان وأن حرية الملاحة حق عام لجميع الدول وليس حقا انتقائيا لأحد.