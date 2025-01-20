الأونروا: يجب استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:55 صباحاً - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الإثنين إنه "يجب أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأن يتم تنفيذ جميع بنود الاتفاق".

حماس تستعد للإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

وأضاف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين:" لن ندخر جهدا لتخفيف المعاناة الهائلة وتعزيز تسليم المساعدات الإنسانية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حركة حماس قوله، إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة سيتم، مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم، الأحد، الإفراج عن ثلاث أسيرات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين سيجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار".

يأتي هذا بينما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها بالهدنة في غزة التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد، لكنها أكدت أنّ ذلك "مرهون بالتزام" إسرائيل.

لكن كتائب القسام أوضحت أن أي انتهاكات إسرائيلية محتملة من شأنها أن تهدد العملية وحياة الأسرى.

وحث أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الوسطاء في كلمة مصورة على حمل إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: "إننا حريصون على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله حقنا لدماء شعبنا وتطلعا لتحقيق أهدافه، وندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك".

وسلّمت حماس، الأحد، الدفعة الأولى من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الذي سلّم بدوره الإسرائيليات الثلاث إلى الجيش الإسرائيلي.

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