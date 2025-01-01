مظاهرات في أوروبا تنديدًا بالحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:45 مساءً - خرجت مظاهرات في أول أيام العام الجديد في دول أوروبية بينها ألمانيا وبريطانيا والنرويج والسويد للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتعبيرًا عن التضامن مع أهالي القطاع.

مظاهرات داعمة لغزة

ويأتي ذلك في ظل استمرار المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة، وأسفرت عن استشهاد عشرات الألاف من المواطنين الفلسطينيين.

استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

وفي هذا السياق قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1091 رضيعًا فلسطينيًّا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وفي وقت سابق حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.