عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع - أخبار كلمتك

المكتب الحكومي بغزة: إسرائيل قتلت 1091 رضيع بالقطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:30 مساءً - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء،  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية

ودعا مجلس الوزراء  المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.

رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات الأممية

وأدان المجلس - في جلسته الأسبوعية  وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى تكثيف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

زيلينسكي في خطاب العام الجديد: سنقاتل في الميدان وعلى طاولة المفاوضات وترامب قادر على تحقيق السلام - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق