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اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، رسالة من السفارة الأمريكية في دمشق للسوريين - أخبار كلمتك

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اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، رسالة من السفارة الأمريكية في دمشق للسوريين - أخبار كلمتك

اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، رسالة من السفارة الأمريكية في دمشق للسوريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:30 مساءً - هنأت السفارة الأمريكية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، معتبرة أنه "بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم".

إقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولًا

وكتبت السفارة في منشور عبر منصة "إكس": "مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولًا". 

الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين

وأكدت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة!".

وعلى الجانب الآخر قالت وزارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، إنه جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

تفاصيل اتصال وزير الخارجية مع أسعد الشيباني 

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي، أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

عبد العاطي يؤكد لوزير خارجية سوريا دعم مصر لاستقرار بلاده 

وأضاف عبد العاطى خلال اتصاله مع وزير الخارجية السوري، أن مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.

وقال المتحدث الرسمى: إن وزير الخارجية شدد كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها. وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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