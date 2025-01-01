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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في سابع أيام عيد الحانوكا اليهودي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:55 مساءً - ذكرت  وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى في سابع أيام ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي.

ويوم الإثنين الماضي أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وذلك في خامس أيام احتفالات اليهود بما يسمى "عيد الأنوار" (الحانوكا).

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

 ويوم  الأحد الماضي  ذكرت تقارير إعلامية، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، تحت حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت سلسلة الاقتحامات، حيث نفذ مجموعة من  المستوطنين اقتحامًا للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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