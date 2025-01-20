شبورة كثيفة تصل للضباب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة تصل للضباب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

93.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

93.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا - أخبار كلمتك

هيئة السجون الإسرائيلية: تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا - أخبار كلمتك

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

تامر حسني يعلق على استعراضه مع نيللي كريم بحفل جوي أووردز (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

بدء الأشغال في بناء وحدات سكنية في مشروع مدينة الأحلام السكنية - أخبار كلمتك

مالك القط الذي توفى بخطأ طبي وقام بسجن الطبيب وبرفع دعوى قضائية بعدن يكشف ماحدث(صور) - أخبار كلمتك

مالك القط الذي توفى بخطأ طبي وقام بسجن الطبيب وبرفع دعوى قضائية بعدن يكشف ماحدث(صور) - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي اتفاقه مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي اتفاقه مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة - أخبار كلمتك

تعرف على الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:55 صباحاً - أعلن المستشفى الذي نقلت إليه الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد الإفراج عنهن من قطاع غزة أمس الأحد، أن حالتهن الصحية "مستقرة".

وقال طبيب في مستشفى شيبا في رامات غان في وسط إسرائيل: "أنا سعيد بإبلاغكم بأنهن في حالة مستقرة. هذا يسمح لنا بالتركيز على ما هو أهم، وهو أن يلتقين عائلاتهن".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إن "العائدات الثلاث وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولى في غلاف غزة وهنّ يلتقين الآن مع أمهاتهنّ".

وأرفق جيش الاحتلال بيانه بصورة للرهينة المفرج عنها إميلي داماري إلى جانب والدتها وهي تبتسم فيما غطت يدها ضمادة كبيرة.

وأظهرت مشاهد وفّرها الجيش النساء الثلاث يترجّلن من مركبة تابعة للصليب الأحمر فيما كانت طواقم الجيش بانتظارهن.

وقد صعدن إلى حافلة صغيرة ونقلن إلى قاعدة ريم التابعة للجيش والتي تعرضت لهجوم في السابع من أكتوبر 2023 حيث التقت النساء بأمهاتهنّ.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال أن الرهينات الثلاث المفرج عنهن استقلّين مع أمهاتهنّ مروحية نقلتهنّ إلى مستشفى في إسرائيل "حيث سيلتقين باقي أفراد عائلاتهن ويتلقّين رعاية طبية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق