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ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

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ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

ترامب: سأنشر السجلات الخاصة باغتيالي كينيدي ومارتن لوثر كينج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 01:30 صباحاً - تنصيب ترامب، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، إنه سينشر السجلات الخاصة باغتيالي الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، والناشط السياسي مارتن لوثر كينج الابن.

وخلال كلمة له أمام الآلاف من أنصاره في واشنطن قبيل ساعات من موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أطلق مجموعة تصريحات، أغلبها كانت تتحدث عن خطواته اللاحقة عندما يعود إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "اعتبارًا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".

كما تعهّد ترامب بإنهاء "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وهو أحد المواضيع الرئيسية لحملته. وقال ترامب: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

هذا وتطرق ترامب خلال كلمته لحظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة قائلًا: "يجب علينا إنقاذ تيك توك.. صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".

ويمثل هذا الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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