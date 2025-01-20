الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - بعد طول انتظار «Wi-Fi Calling».. تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

مدبولي يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

عبد اللطيف: سنتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

وزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

مدبولي يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

وفاة اكاديمي بارز أثناء تأدية عمله بقاعة المحاضرات في تعز (مؤلم) - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة وباردة نسبياً - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

بيتكوين تسجل مستوى قياسيًّا جديدًا مع بدء العد التنازلي لتنصيب ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كولر يضع برنامج استعدادات الأهلي لمواجهتي فاركو وبيراميدز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كولر يضع برنامج استعدادات الأهلي لمواجهتي فاركو وبيراميدز - أخبار كلمتك

كولر يضع برنامج استعدادات الأهلي لمواجهتي فاركو وبيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:05 صباحاً - وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج استعدادات الفريق لمواجهتي فاركو وبيراميدز ببطولة الدوري العام.

كولر قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم على أن يعود الفريق للمران في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ويدخل الفريق بعدها معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية استعدادا للقاء فاركو المقرر له الرابعة عصر الأربعاء  الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وقرر كولر أن يخوض الفريق مرانه دون راحة يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعود للتدريبات يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعقب المران الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمواجهة بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء الأحد على ستاد القاهرة.

 

ورفض كولر منح اللاعبين راحة من التدريبات الإثنين المقبل وقرر إقامة المران في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات الثلاثاء.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أول أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:56 - تحديث مباشر لـ العملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق