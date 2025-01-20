الرياضة - 08:56 - حالة الطقس الإثنين 20 يناير 2025.. بيان بدرجات الحرارة في جميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:56 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025، مشيرة إلى انتشار الشبورة الكثيفة على كافة الطرق.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس دافئ ستسود شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مضيفين أن وقت الليل سيتحول الطقس ليكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الطقس اليوم

وبخصوص الظواهر الجوية، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه ستتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى الغرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 2 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 2: 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 22 12 دمنهور 22 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 20 11 المنصورة 21 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 19 09 رفح 19 09 رأس سدر 19 10 نخل 18 02 كاترين 15 00 الطور 21 12 طابا 20 11 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 21 12 العلمين 20 11 مطروح 20 12 السلوم 19 11 سيوة 22 11 رأس غارب 23 13 الغردقة 24 14 سفاجا 24 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 25 16 حلايب 22 18 أبو رماد 22 18 رأس حدربة 23 19 الفيوم 22 12 بني سويف 22 12 المنيا 23 12 أسيوط 23 10 سوهاج 25 12 قنا 26 11 الأقصر 27 12 أسوان 27 13 الوادي الجديد 28 14 أبو سمبل 28 14