تعرف على صفقات غزل المحلة خلال انتقالات يناير حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:35 صباحاً - يسعى مسئولو شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، إلى تدعيم صفوف زعيم الفلاحين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز قائمة الفريق؛ استعدادا لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال فترة انتقالات يناير الجارية، نجح مسئولو غزل المحلة في إبرام ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم قائمة الفريق.

صفقات غزل المحلة خلال انتقالات يناير

وأعلن المحلة حتى الآن ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكانت ثاني صفقات زعيم الفلاحين هي عبد الرحمن جبنة، لاعب الاتحاد السكندري إعارة حتى نهاية الموسم، بينما كانت أحدث الصفقات هي ضم موسى فراوي مدافع البنك الأهلي.

منتخب الشباب يتعادل أمام غزل المحلة وديا

وانتهت مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المحلة، في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقه في كوت ديفوار في أبريل المقبل.

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