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تراجع الدولار قبل عودة ترامب للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

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تراجع الدولار قبل عودة ترامب للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

تراجع الدولار قبل عودة ترامب للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:45 صباحاً - أسعار الدولار ، شهد الدولار تراجعا اليوم الإثنين، في مستهل معاملات أسبوع مهم مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يركز المستثمرون على خطاب تنصيبه في وقت لاحق اليوم على أمل استقاء مؤشرات على سياساته.

وارتفع الين اليابان في المعاملات الآسيوية، وتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بلغه في الأسبوع الماضي.

كما يراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت حركة حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 90 سجينا فلسطينيا أمس الأحد في اليوم الأول من هدنة أوقفت الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

ولا يزال مستثمرو العملات المشفرة في حالة من البهجة في انتظار الأوامر التنفيذية من ترامب والتي تهدف إلى تقليل العوائق التنظيمية وتعزيز الاستخدام واسع النطاق للأصول المشفرة.

وانخفضت عملة بيتكوين الرقمية على نحو طفيف  الاثنين إلى 101434 دولارا. وارتفعت 80 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية في مطلع نوفمبر، وبلغت ارتفاعا قياسيا في ديسمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء  العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.16 بالمئة إلى 109.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 26 شهرا عند 110.17 والذي سجله في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وزاد المؤشر أربعة بالمئة منذ انتخاب ترامب.

وارتفع اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.029775 دولار، لكنه ظل قربا من أدنى مستوى في عامين لامسه في الأسبوع الماضي بفعل التهديد بفرض رسوم جمركية. وزاد الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.2201 دولار.

وسجل الين في أحدث معاملاته 156.18 مقابل الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر عند 154.98 والذي بلغه الجمعة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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