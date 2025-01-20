تداول امتحان العربي والدراسات والهندسة والجبر للشهاة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:16 صباحاً - تداول امتحانات الشهاة الإعدادية 2025.. نشرت جروبات الغش الإلكرتوني شاومينج عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة صباح اليوم للطلاب.

تداول امتحانات الشهاة الإعدادية 2025

تداولت صفحات الغش الإلكتروني شاومينج عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بالمواد المنعقدة اليوم للطلاب، عقب بدء اللجان الامتحانية بربع ساعة.

تداول امتحان العربي والهندسة للشهادة الإعدادية

وأوضحت الجروبات، أنه تم تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في القاهرة، وامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في الفيوم، وامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة المنيا.

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية والجبر للشهادة الإعدادية

كما تداولت صفحات ومواقع الغش الإلكتروني، صورًا لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وامتحان الدراسات الاجتماعية في محافظة الدقهلية، وامتحان الجبر للشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط.

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

كما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا في امتحانات الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.