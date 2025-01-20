«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 20 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الدافئ ستسود شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مضيفين أن وقت الليل سيتحول الطقس ليكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 20 يناير 2025

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتةً إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى الغرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 2 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 2: 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 20 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 22 12 دمنهور 22 12 المنصورة 21 12 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 19 9 رفح 19 10 رأس سدر 19 10 نخل 12 8 كاترين 15 00 الطور 21 12 طابا 20 11 شرم الشيخ 25 15 الإسكندرية 21 12 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 20 12 السلوم 19 11 سيوة 22 11 رأس غارب 23 13 الغردقة 24 14 سفاجا 24 14 الأقصر 27 12 أسوان 27 13 الوادي الجديد 28 14 أبو سمبل 28 14

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 20 يناير وحتى يوم السبت 25 يناير 2025

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 19

المدينة المنورة 25 15

الرياض 22 10

المنامة 21 15

أبوظـبي 23 17

الـدوحة 24 14

الكـويت 21 07

دمـشق 16 02

بيـروت 19 13

عمان 14 06

القدس 16 07

غـزة 18 12

بغـداد 17 04

مسقط 23 19

صنعاء 26 07

الخرطوم 34 21

طـرابلس 17 10

تـونـس 17 06

الجزائر 16 09

الرباط 21 11

نواكشوط 29 16