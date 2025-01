مع بدء وقف إطلاق النار.. حشد إعلامي عالمي في معبر رفح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:06 مساءً - تابع الإعلام الدولي، بكل أدواته المسموعة والمقروءة، على أرض الواقع عند معبر رفح، اللحظات الأولى التاريخية لدخول شاحنات المساعدات فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك من خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات لعدد كبير من وسائل الإعلام الدولية اليوم الأحد، إلى معبر رفح والحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن نحو (150) من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية قد نقلوا إلى العالم الساعات الأولى لوقف إطلاق النار وتحرُّك مئات من شاحنات المساعدات، في توثيق للحظة تتويج جهود مصر التي لم تتوقف لحظة منذ السابع من أكتوبر 2023، على الأصعدة السياسية والإنسانية والقانونية الدولية واللوجيستية لدعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل وقف العدوان، ووأد مخططات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ومنع امتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهي الأهداف التي تحققت في النهاية رغم ما تحملته مصر من صعاب، ورغم التضحيات الكبرى التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة، وما اقترفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وإبادة جماعية لن تمر من غير حساب من المجتمع الدولي مهما طال الوقت.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قد حرصت على مدى شهور الأزمة على إطلاع وسائل الإعلام الدولية على كافة المواقف والجهود المصرية من خلال (14) زيارة لقوافل المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية إلى معبر رفح ومنطقة الحدود، إضافة إلى المؤتمرات الصحفية والبيانات الرسمية التي تتم ترجمتها وإتاحتها للإعلام الأجنبي طوال الوقت.

وعن زيارة المراسلين إلى معبر رفح اليوم الأحد، قال رئيس هيئة الاستعلامات إن الزيارة نظمها المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وشملت (143) من ممثلي الإعلام الأجنبي يُمثلون عدد (85) مؤسسة إعلامية أجنبية (137 شخصًا من 82 مؤسسات مُقيمة مُعتمدة في مصر 7 أشخاص من 6 مؤسسات زائرة)، لزيارة معبر رفح ومنطقة الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان أن هذه هي الزيارة الرابعة عشرة التي يجري تنفيذها منذ الزيارة الأولى في 31 أكتوبر 2023، وقد سبق تنفيذ عدد 6 زيارات نوعية، منها (زيارة رئيس مجلس الوزراء ثم زيارة وفد مجلس الأمن الدولي ثم زيارة أمين عام الأمم المتحدة والمؤتمر الصحفي لـ جوزيف بوريل المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إضافة إلى تنظيم 7 زيارات إلى معبر رفح ومستشفى العريش العام ومطار العريش).

وضم وفد الصحفيين الذي تم تنظيمه اليوم الأحد المؤسسات الإعلامية الأجنبية المُقيمة المُعتمدة في مصر لدى المركز الصحفي: من خلال (137) صحفياً، يمثلون عدد (82) مؤسسة إعلامية أجنبية (22 وكالة أنباء عالمية - 31 قناة تليفزيونية - 4 إذاعات - 18 صحيفة - 2 مجلة - 3 مواقع إلكترونية - 2 شركة خدمات إعلامية)، منها (14) مؤسسة إعلامية أمريكية (وكالة أنباء أسوشيتد برس AP - وكالة أنباء بلومبرج - وكالة أنباء كاليفورنيا تايمز - وكالة تصوير Matrix - وكالة تصوير Getty Images - وكالة Redux للتصوير - قناة CBS - قناة الحرة - قناة ABC News - إذاعة Voice of America - إذاعة NPR - صحيفة The Washington Post - صحيفة The New York Times).

كما ضم الوفد مؤسسة إعلامية كندية واحدة (الوكالة الكندية للأنباء)، إضافة إلى (24) مؤسسة إعلامية أوروبية (وكالة أنباء Reuters - وكالة الأنباء الفرنسية AFP - وكالة الأنباء الإسبانية EFE - وكالة الأنباء الألمانية DPA - وكالة ANSA الإيطالية - الوكالة الأوروبية للتصوير EPA - هيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية BBC - قناة France 24 "عربي - إنجليزي" - التليفزيون الألماني ARD - تليفزيون RAI الإيطالي - شبكة تليفزيون وراديو النمسا ORF - هيئة الإذاعة السويسرية RTS - هيئة الإذاعة والتليفزيون الهولندية RTL - الإذاعة الألمانية ARD - صحيفة Les Echos الفرنسية - صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية - صحيفة EL Pais الإسبانية - صحيفةDe Tjid البلجيكية - صحيفة Nederlandes Dagblad الهولندية - صحيفة Het Financieele Dagblad الهولندية - صحيفة klasskampen النرويجية - مجلة TLS البريطانية - موقع El Diario.es الإسباني).

وضم الوفد أيضاً (20) مؤسسة إعلامية آسيوية (وكالة JIJI PRESS اليابانية - وكالة أنباء Kyodo اليابانية - وكالة أنباءXinhua الصينية - وكالة أنباء روسيا سيغودينيا - وكالة تصوير Ruptly الروسية - وكالة الأنباء الفيتنامية - وكالة أنباء الأناضول التركية - وكالة أخبار World 24 البنغالية - تليفزيون NHK الياباني - تلفزيون Asahi الياباني - التليفزيون الصيني CGTN - تليفزيون CCTV الصيني - تليفزيون Phoenix هونج كونج الصين - قناة روسيا اليوم RT Arabic - صحيفة NIKKEI اليابانية - صحيفة AKAHATA اليابانية - صحيفة Youmiuri اليابانية - صحيفة Sankei اليابانية - صحيفة Asahi اليابانية - صحيفة Mainichi اليابانية).

كما ضم الوفد (22) مؤسسة إعلامية عربية (وكالة أنباء الحدث السورية - قناة العربية / الحدث - قناة الشرق للأخبار - قناة الإخبارية السعودية - قناة SKY NEWS عربية - قناة الغد - قناة CNBC عربية الإماراتية - قناة المشهد الإماراتية - التليفزيون العربي القطري - تليفزيون الكويت - شبكة الإعلام العراقي - قناة شمس الفضائية العراقية - قناة المملكة الأردنية - تليفزيون فلسطين - قناة اليمن اليوم - إذاعة الجزائر الدولية - صحيفة الشرق الأوسط السعودية - صحيفة البيان الإماراتية - صحيفة الزمان العراقية - مجلة Forbes الشرق الأوسط - بوابة العين الإخبارية الإماراتية - موقع مصر الآن).

وضم الوفد كذلك اثنتين من شركات الخدمات الإعلامية (وكالة الأخبار العربية ANA - شركة Masr Media).

أما المؤسسات الإعلامية الأجنبية الزائرة إلى مصر لحضور الزيارة: فضمت (6) صحفيين، يمثلون (5) مؤسسات إعلامية أجنبية (3 قنوات تليفزيونية - 2 صحيفة)، واثنتين من المؤسسات الإعلامية الأمريكية: (قناة CBS - قناة ABC News)، واثنتين من المؤسسات الإعلامية الأوروبية:(صحيفة La Repubblica الإيطالية - صحيفة Le Monde الفرنسية)، ومؤسسة إعلامية أسترالية واحدة: (تليفزيون ABC News Australia).

وقام ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية بجولة حرة أمام معبر رفح، حيث شهد المعبر تواجد المئات من شاحنات المُساعدات وشاحنات الوقود على جانبي المعبر، فضلًا عن تواجد عدد كبير من من سيارات الإسعاف.

كما قام ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية خلال الزيارة بتصوير حركة الشاحنات المحملة بالمُساعدات والوقود، ومرورها من الجانب المصري من معبر رفح في اتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم، وأعد ممثلو القنوات التليفزيونية العديد من التقارير من أمام بوابة معبر رفح، وقد غلب عليها الطابع الإيجابي في الإشادة بالجهد المصري المبذول في عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقد أشاد ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير بروابط البث (Clean Feed) والفيديوهات التي تم إرسالها لهم خلال الزيارة، والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل أعمالهم وإعدادهم لتقاريرهم.

كما تناول ممثلو وسائل الإعلام الأجنبية تحديث البيانات التي تم موافاتهم بها على مدار فترة تواجدهم بمعبر رفح، والتي تناولت أعداد الشاحنات والتي انتهت بالإشارة إلى دخول عدد 260 شاحنة مُساعدات، و12 شاحنة سولار و4 شاحنات غاز منزلي إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم.

جاءت ردود أفعال مراسلين وسائل الإعلام الأجنبية شديدة الإيجابية، حيث أشاد الكثيرون بسرعة تنظيم الزيارة وتوقيتها (اليوم الأول لبدء سريان وقف إطلاق النار)، فضلًا عن حجم الزيارة التي تُعتبر الأكبر ضمن كافة الزيارات السابق تنظيمها.

كما أبدى العديد من مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية المُقيمة المُعتمدة، الرغبة في تكرار الزيارة خاصة في بداية وجود حركة للأفراد بين جانبي المعبر، وبدء وصول الحالات الحرجة التي تحتاج إلى العلاج في مصر، وأبدى عدد من المُراسلين الرغبة في إعادة تنفيذ برنامج زيارات المستشفيات وعقد لقاءات مع المصابين ممن سيتم علاجهم في مصر، والذي قام المركز الصحفي للمُراسلين الأجانب الهيئة العامة للاستعلامات بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة.