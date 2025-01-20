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«الموسيقيين» تقرر ذبح عجول وتوزيع لحومها على أعضائها - أخبار كلمتك

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«الموسيقيين» تقرر ذبح عجول وتوزيع لحومها على أعضائها - أخبار كلمتك

«الموسيقيين» تقرر ذبح عجول وتوزيع لحومها على أعضائها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:35 صباحاً - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قرارًا بضرورة مساندة الموسيقيين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأرامل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


واجتمع الفنان مصطفى كامل مع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وخالد بيومي أمين الصندوق وإدارة الحسابات وأبلغ الحاضرين بأن ماحققته نقابة الموسيقيين من موارد لابد وأن ينعكس دائمًا بالإيجاب علي أعضاء النقابة من غير القادرين وكبار السن أصحاب المعاشات بل والأرامل، ووجه بضرورة احساس الموسيقيين أن نقابتهم ستظل بجانبهم وأمامهم وخلفهم في كل الظروف وكل المناسبات.

وتطرق الحديث من جانب أحد الحاضرين لهذا الاجتماع إلى أن هناك مبالغ طائلة سوف يتم إنفاقها وضخها خلال أيام بحلول شهر رمضان الكريم، وجاء رد مصطفى كامل بعبارة واضحة وهي ( خير الموسيقيين للموسيقيين ) وأن توفيق الله لنا خلال عامين قد فاق ماكنت أحلم به وما أتمناه بفضل الله أولًا وأخيرًا ثم بدعوات الموسيقيين البسطاء والأرامل والأيتام وزملاء المهنه أصحاب المعاشات.

واختتمت الجلسة بإصدار قرار بذبح عددًا من العجول وتوزيع لحومها بالقاهرة والمحافظات.

ويسعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، من أجل تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق رغباتهم، ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى وغيرهم، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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