المسلماني: العلاقة الأخوية بين الرئيس السيسي والشيخ تميم عززت التعاون في جميع المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:06 مساءً - أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتميز العلاقات المصرية القطرية في المرحلة الراهنة، ودور العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في عودة العلاقات بين البلدين بشكل فعال، وعلى الأصعدة كافة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن ذلك جاء خلال استقبال المسلماني اليوم السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى القاهرة.

بدوره أشاد سفير دولة قطر بالدور الذي قامت به الدولتان من أجل وقف الحرب في غزة، كنموذج للتعاون الثنائي المثمر بين القاهرة والدوحة.

وأضاف السفير القطري إن لمصر مكانتها الكبرى في العالم العربي، كما أن لدولة قطر دورها البارز في الوساطات وحل النزاعات، ويمكن للتعاون بين القاهرة والدوحة أن يساهم في حل الكثير من الأزمات على الصعيد العربي والإسلامي.