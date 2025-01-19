الرياضة - 11:06 - عاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:06 مساءً - قررت جهات التحقيق بنيابة التجمع بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 طالبات من سراي النيابة العامة بضمان مالي في واقعة التعدى على طالبة بإحدى المدارس الدولية الخاصة بالتجمع الخامس.

واستمعت النيابة لأقوال الطالبة «كارما» المعتدى عليها من قبل 3 طالبات داخل فناء إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، وإصابتها نتيجة التعدي عليها بكسر في الأنف وكدمات بالجسد، كما تواجه الطالبات المتهمين بفيديوهات الواقعة المثيرة.

والد الطالبة «كارما» قال: إن ما جرى مع ابنته ليس مجرد مشاجرة عادية كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر أكبر بكثير، مؤكدًا أن الفيديو الأصلي للحادث مدته دقيقتين ويظهر فيه الطالبات وهن يتعدين على ابنته بشكل واضح وعنيف أمام صديقاتها.

وأكد «أحمد تيسير» والد الطالبة، أن إدارة المدرسة تأخرت في التدخل لفض الشجار بين الطالبات وأن أحد المشرفين بالمدرسة هو من أنقذ ابنته من بطش الطالبات عقب إصابتها بكسر بالأنف وقدم لها الفحوصات الطبيبة قبل نقلها إلى المستشفى.

وذكر والد «كارما» أن أسرة الطالبتين لم يبادرا بالاتصال الهاتفي سواء بالاعتذار عما بدر من بناتهن أو تهدئه الأمور بالاطمئنان على حالتها الصحية عقب خضوعها لفحوصات طبية في المستشفى، وهو الأمر الذي دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث متمسكًا بحقها أمام النيابة.

الطالبة «كارما» قالت في أقوالها أمام النيابة العامة، إنها تفاجأت بتعدي 3 طالبات عليها بالضرب المبرح أمام الطلاب والطالبات، بعدما حدثت مشادة بينهن في فناء المدرسة، حيث ادعت المتهمة الرئيسية أنها نظرت لها بتعجب.

وأضافت كارما في أقوالها «قالت لي أنتى بتتلكعي»، وبادرتها المتهمة بالسب وأعقبها ضرب حتى أحدثن لها إصابات بالغة تسبب ذلك في كسر بالأنف وكدمات.

هذا وتباشر جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بالتجمع، تحقيقاتها مع 3 طالبات في واقعة اتهامهن بالتعدي على «كارما» طالبة في إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بالتجمع الخامس وإصابتها بكسر في الأنف، بعد تمكن مباحث القاهرة، من القبض على 3 طالبات في واقعة التعدي على الطالبة «كارما».

وكانت إدارة المدرسة «محل الواقعة» أصدرت أمس السبت، بيانا عقب انتشار فيديو الخناقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن إدارة المدرسة، اتخذت إجراءات ضد الطالبات في الفيديو المتداول، شملت الفصل بشكل نهائي بعد ثبوت تورطهن في الاعتداء، كما تم توقيع عقوبات انضباطية على الطلاب الذين صوروا الواقعة أو تفاعلوا معها بشكل سلبي، مضيفة أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية للطلاب لرفع مستوى الوعي بمخاطر العنف وآثاره السلبية.