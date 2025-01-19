نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:06 - عاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:06 - عاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - عاجل| في واقعة خناقة «مدرسة التجمع».. النيابة تخلي سبيل الفتيات المتهمات بالتعدى على الطالبة «كارما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:06 مساءً - قررت جهات التحقيق بنيابة التجمع بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 طالبات من سراي النيابة العامة بضمان مالي في واقعة التعدى على طالبة بإحدى المدارس الدولية الخاصة بالتجمع الخامس.

واستمعت النيابة لأقوال الطالبة «كارما» المعتدى عليها من قبل 3 طالبات داخل فناء إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، وإصابتها نتيجة التعدي عليها بكسر في الأنف وكدمات بالجسد، كما تواجه الطالبات المتهمين بفيديوهات الواقعة المثيرة.

والد الطالبة «كارما» قال: إن ما جرى مع ابنته ليس مجرد مشاجرة عادية كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر أكبر بكثير، مؤكدًا أن الفيديو الأصلي للحادث مدته دقيقتين ويظهر فيه الطالبات وهن يتعدين على ابنته بشكل واضح وعنيف أمام صديقاتها.

وأكد «أحمد تيسير» والد الطالبة، أن إدارة المدرسة تأخرت في التدخل لفض الشجار بين الطالبات وأن أحد المشرفين بالمدرسة هو من أنقذ ابنته من بطش الطالبات عقب إصابتها بكسر بالأنف وقدم لها الفحوصات الطبيبة قبل نقلها إلى المستشفى.

وذكر والد «كارما» أن أسرة الطالبتين لم يبادرا بالاتصال الهاتفي سواء بالاعتذار عما بدر من بناتهن أو تهدئه الأمور بالاطمئنان على حالتها الصحية عقب خضوعها لفحوصات طبية في المستشفى، وهو الأمر الذي دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث متمسكًا بحقها أمام النيابة.

الطالبة «كارما» قالت في أقوالها أمام النيابة العامة، إنها تفاجأت بتعدي 3 طالبات عليها بالضرب المبرح أمام الطلاب والطالبات، بعدما حدثت مشادة بينهن في فناء المدرسة، حيث ادعت المتهمة الرئيسية أنها نظرت لها بتعجب.

وأضافت كارما في أقوالها «قالت لي أنتى بتتلكعي»، وبادرتها المتهمة بالسب وأعقبها ضرب حتى أحدثن لها إصابات بالغة تسبب ذلك في كسر بالأنف وكدمات.

هذا وتباشر جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بالتجمع، تحقيقاتها مع 3 طالبات في واقعة اتهامهن بالتعدي على «كارما» طالبة في إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بالتجمع الخامس وإصابتها بكسر في الأنف، بعد تمكن مباحث القاهرة، من القبض على 3 طالبات في واقعة التعدي على الطالبة «كارما».

وكانت إدارة المدرسة «محل الواقعة» أصدرت أمس السبت، بيانا عقب انتشار فيديو الخناقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن إدارة المدرسة، اتخذت إجراءات ضد الطالبات في الفيديو المتداول، شملت الفصل بشكل نهائي بعد ثبوت تورطهن في الاعتداء، كما تم توقيع عقوبات انضباطية على الطلاب الذين صوروا الواقعة أو تفاعلوا معها بشكل سلبي، مضيفة أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية للطلاب لرفع مستوى الوعي بمخاطر العنف وآثاره السلبية.

اقرأ أيضاً
والد طالبة «خناقة التجمع» يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق