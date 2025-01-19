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وزير الخارجية يؤكد حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:26 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى، وتقديم كافة الخدمات القنصلية، وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى بروكسل مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها خلال جولاته الخارجية، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على أوضاعهم.

واستعرض الوزير المبادرات الوطنية المختلفة التي تهدف إلى تلبية متطلبات المصريين في الخارج ومنها "مبادرة السيارات" و"مبادرة تسوية الموقف التجنيدى" و "اتكلم عربي" ومشروع "بيت الوطن".

وأكد الوزير عبد العاطي على اعتزازه بأبناء الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج ودورهم في تعزيز روابط الصداقة بين مصر والبلدين، معرباً عن تقديره للدور الذي يضطلع به أبناء الجالية على المستوى المجتمعي.

وأشار إلى حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية في سبيل التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين.

وحرص وزير الخارجية على اجراء حوار مفتوح مع الجالية استمع خلاله إلى مقترحات الجالية بشأن الخدمات القنصلية المقدمة وسبل تطويرها.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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