خناقة مدرسة التجمع، والدة كرمة تكشف مفاجأة بشأن الطالبة المعتدية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:55 صباحاً - قالت نسرين أنور، والدة طالبة التجمع الخامس، كرمة أحمد تيسير: "ابنتي تحسنت نفسيا بعد معرفة قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة التعدي عليها من قبل زميلاتها الطالبات بمدرسة التجمع".

إخفاء مدرسة التجمع الخامس فيديو الاعتداء

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": “لم أكن أعرف ما حدث لابنتي كرمة تيسير والمدرسة أخفت عني فيديو تعدي الطالبات عليها”.

مفاجأة بشأن طالبة مدرسة التجمع المعتدية

وأكدت: “واقعة البنت المعتدية على ابنتي لم تكن الأولى وكان لها واقعة سابقة مع طالبة أخرى العام الماضي”.

رعب الطالبة كرمة



وأوضحت: "ابنتي في حالة رعب مما حدث من زميلاتها بالمدرسة وتعليق المعتدية بشأن ابنتي هي ما اعتدت لفظيا على شقيقتها محض كذب وافتراء ومحاولة فاشلة لتبرئة نفسها".

توثيق الاعتداء على طالبة التجمع

وأشارت: "المدرسة لم تستجب لي في منحي الفيديوهات الخاصة بالواقعة إلا من خلال محضر رسمي فاضطررت إلى أخذ إجراءات المحضر الرسمي ولكني أخذت ابنتي أولا لمستشفى القاهرة الجديدة وهناك تم عمل الإسعافات الأولية لها وتحرير تقرير طبي بحالتها".

واختتمت: "أنا اتجهت للمستشفى علشان آخد حق بنتي وتوثيق الضرر الجسدي الذي تعرضت له، وابنتي لم تخطئ إطلاقا في الواقعة والبنت اللي عملت معاها مشكلة عملت مشكلة مع زميلة أخرى السنة اللي فاتت".



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