حركة فتح: العقلية الحاكمة في إسرائيل تؤمن بالقتل والدمار - أخبار كلمتك

حركة فتح: العقلية الحاكمة في إسرائيل تؤمن بالقتل والدمار - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

أحلام تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد: صنع في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

أحلام تشوق جمهورها لعمل غنائي جديد: صنع في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

حماس تعلن موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

حماس تعلن موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة - أخبار كلمتك

أحمد الشرع يلتقي والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

أحمد الشرع يلتقي والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس في دمشق (صور) - أخبار كلمتك

21.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

21.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

إيلون ماسك: سنجعل أمريكا قوية للأبد - أخبار كلمتك

إيلون ماسك: سنجعل أمريكا قوية للأبد - أخبار كلمتك

رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو) - أخبار كلمتك

رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو) - أخبار كلمتك

على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

انهيار جسر في صنعاء واعلان وقف الحركة المرورية بشارع رئيسي - أخبار كلمتك

انهيار جسر في صنعاء واعلان وقف الحركة المرورية بشارع رئيسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:20 صباحاً - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء ومادة الهندسة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية 

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق