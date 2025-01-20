طلاب الشهادة الإعدادية يواصوان أداء امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:56 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. يواصل الطلاب في جميع المحافظات، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، اليوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري، في المواد المقررة عليهم اليوم.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ويؤدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المواد المقررة عليهم بحسب الجداول المعلنة في كافة المحافظات.

إجازة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

والجدير بالذكر، أن أمس الأحد الموافق 19 يناير، إجازة للطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحين.

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.