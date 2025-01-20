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مصطفى بكري يهنئ رئيس جامعة الإسكندرية على التجديد له: صاحب تجربة عملية وإدارية متميزة - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري يهنئ رئيس جامعة الإسكندرية على التجديد له: صاحب تجربة عملية وإدارية متميزة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يهنئ رئيس جامعة الإسكندرية على التجديد له: صاحب تجربة عملية وإدارية متميزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 08:56 صباحاً - أشاد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية بالتجديد للأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيسا لجامعة الإسكندرية.

وقال بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الإثنين: «إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالتجديد للأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيسا لجامعة الإسكندرية أحدث ارتياحا في كافة الأوساط الجامعية».

وأضاف عضو مجلس النواب: «الدكتور قنصوة هو من الشخصيات التي تتسم بالعطاء والموضوعية والمصداقية، وهو صاحب تجربة عملية وإدارية متميزة خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية، ألف مبروك».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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