ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات «WE» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:36 صباحاً - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE»، عن تعيين ميار نجيب رئيسل لقطاع الإعلام والمسؤولية المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استراتيجية الشركة الإعلامية وتوسيع مبادراتها المجتمعية.

تتمتع ميار نجيب، بخبرة طويلة تزيد عن عشرين عاماُ في مجال الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتسويق وبناء العلامات التجارية، حيث تولت مهام الإعلام والعلاقات العامة في العديد من الشركات الدولية أبرزها شركات «إنتل»، و«فاليو»، و«فيليب موريس»، قادت خلالها مجموعة متميزة من الحملات الإعلامية والتسويقية التي كان لها أثر كبير في دعم العلامات التجارية على المستوى المؤسسي والتسويقي.

وحصلت ميار نجيب على بكالوريوس الإعلام والصحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.