رابط نتيجة رابعة ابتدائي الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 10:16 صباحاً - رابط نتيجة رابعة ابتدائي.. ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، خلال الساعات الماضية، عن رابط نتيجة رابعة ابتدائي، ويبحث العديد من الطلاب عن رابط الحصول على النتيجة فور إعلانها.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

تستعد المدارس الابتدائية في المحافظات، لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، خلال الأيام المقبلة.

ظهور نتيجة رابعة ابتدائي

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء كنترولات الامتحانات من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والمراجعة عليها، ثم عرضها على المحافظ لاعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة رابعة ابتدائي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول في كافة المحافظات، من خلال الذهاب للمدرسة فور ظهور النتيجة أو الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمحافظة التابع له الطالب، أو من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط نتيجة رابعة ابتدائي.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي للمواد الأساسية

- درجات مادة اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 60 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

- درجات مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي 60 درجة.

- درجات مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي للمواد غير المضافة للمجموع

- درجات مادة التربية الدينية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

- درجات مادة التربية الرياضية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- درجات مادة التربية الفنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- درجات مادة التربية الموسيقية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- درجات مادة تكنولوجيا المعلومات لطلاب الصف الرابع الابتدائي 20 درجة.