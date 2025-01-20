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السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي - أخبار كلمتك

السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:45 صباحاً -  قررت هيئة السكك الحديدية اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١، إضافة عربة درجة ثالثة مكيفة بوفيه خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعدا على قطار رقم ۱۷ ثالثة مكيفة ( القاهرة / الإسكندرية ) بجدولة الحالى، ليقوم بالتركيب الآتى ( جرار + عربة توليد قوى + عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة )، وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ١٤ ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة ) بجدولة الحالى، وبالتركيب الآتى ( جرار + عربة توليد قوى+ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

 

وأيضا اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١ يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفيه خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعدا
على قطار رقم ٩٥٥ ثالثة مكيفة ( القاهرة / بورسعيد) بجدولة الحالى، ليقوم بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ٥٧١/٥٧٠ ثالثة مكيفة (بورسعيد / الإسكندرية) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ٥٧٣/٥٧٢ ثالثة مكيفة ( الإسكندرية / بورسعيد) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٣ يقوم قطار رقم ١٨٦ ثالثة مكيفة (بورسعيد سوهاج ) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا اعتبارًا من ليلة ٤/٣ فبراير ٢٠٢٥ يقوم قطار رقم ١٨٥ ثالثة مكيفة (سوهاج / بورسعيد) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٥ يقوم قطار رقم ٩٥٢ ثالثة مكيفة ( بورسعيد / القاهرة ) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١ يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفية خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد
على قطار رقم ۱۱۳۱ ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) بجدولة الحالى ليقوم بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٣ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات ٦٠ مقعدى + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

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وكذلك اعتبارًا مــن يـوم ٢٠٢٥/٢/١ يقوم قطار رقم ۱۱۳٠ ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) بجدولـــة الحـــالي بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٣ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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