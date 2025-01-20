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زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات - أخبار كلمتك

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زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:05 صباحاً - خناقة مدرسة التجمع، يجري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، زيارة مفاجئة لمدرسة التجمع الخامس التي شهدت واقعة التعدي على الطالبة.

 

اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات بشأن واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، 

وزير التربية والتعليم يصدر عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة

 وقالت الوزارة في بيان لها، إنه وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًّا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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