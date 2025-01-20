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ترامب يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

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ترامب يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

ترامب يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:45 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في واشنطن، عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة: "سأنهي الحرب في أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط وسأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وتعهد ترامب كذلك بحماية الحدود والمواطنين وحقهم في حيازة الأسلحة و"استعادة حرية التعبير".

وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على وعده بخفض الضرائب وإعادة المنشآت الصناعية إلى الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين وتحديث القوات المسلحة.

وكرر ترامب شعاره الانتخابي، متعهدا "بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة اليوم الإثنين 20 يناير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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ترامب يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

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