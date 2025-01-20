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رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو) - أخبار كلمتك

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رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو) - أخبار كلمتك

رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 02:30 صباحاً - الأسرى الفلسطينيون، ضجت عدة شوارع بـالضفة الغربية بالاحتفالات، عقب مرور حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

 

احتفالات بخروج الأسرى الفلسطينيين رغم تحذيرات الاحتلال

وأطلق العديد من الفلسطينيين الألعاب النارية؛ احتفالا بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين.

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1881128698503421981?ref_src=twsrc%5Etfw

تأتي هذه الاحتفالات رغم تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود أي مظاهر للاحتفال عند خروج الأسرى الفلسطينيين.

في السياق ذاته، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

 

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائلتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله قبل أن يتوجهوا إلى بلداتهم في الضفة الغربية.

وشوهدت حافلات الصليب الأحمر وهي تغادر السجن.

وتأخرت عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لساعات، وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في وقت سابق، إنه "أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقصا في أسيرة".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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