عابد عناني يكشف كواليس مسلسل "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:45 صباحاً - كشف الفنان عابد عناني، كواليس تصويره لمسلسل ضل حيطة مع ياسمين صبري والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث أنه يظهر خلال الأحداث بشخصية شقيقها

مسلسل “ضل حيطة” لياسمين صبري في رمضان

وقال عابد عناني في تصريح خاص لكلمتك:" كواليس مسلسل ضل حيطة كانت ممتعة، خاصة أن هذه هي المرة السادسة التي أتعاون فيها مع المخرجة شيرين عادل وهذا من حسن حظي وكان هناك تفاهم كبير بين المخرجة وطاقم العمل، وهذه المرة الثانية لتعاوني مع ياسمين صبري بعد مسلسل خطوات الشيطان في عام 2013، كنا أول مرة نمثل كلنا أنا وهي وميدو عادل لذلك الكواليس كانت ممتعة في مسلسل ضل حيطة خاصة أنني أظهر بشخصية شقيقها والفنان عزت زين والدنا والأم وفاء عامر وهند عبد الحليم في دور زوجتي وبدأنا التصوير منذ 10 أيام".

وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج شيرين عادل.

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