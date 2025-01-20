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قصة حب تجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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قصة حب تجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

قصة حب تجمع مي عز الدين وآسر ياسين في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 11:45 صباحاً - تشهد أحداث مسلسل كله بالحب الذي يقوم ببطولته الفنانان آسر ياسين ومي عز الحب قصة حب بينهما بعدما يتعرف عليها داخل إحدي شركات الصرافة، وخلال أحداث العمل يتعرضان لأزمات.

 

مسلسل كله بالحب

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة العمل أمام الفنان آسر ياسين، والمقرر أن تبدأ تصوير دورها في يناير الجاري.

 

 

 

 

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

 

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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