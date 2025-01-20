نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 12:20 صباحاً - أفادت وسائل إعلامية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل أسرى فلسطينيين في القدس الشرقية من المقرر الإفراج عنهم الليلة.

 

إطلاق الغاز على الفلسطينيين 

وأكدت “القاهرة الإخبارية”: أن قوات الاحتلال تطلق الغاز على الفلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

إصابة عدد من الفلسطينيين بسبب اعتداءات الاحتلال

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز عليهم.
 

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

 

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن


أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء امس الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق