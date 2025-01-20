وزير التعليم يزور مدرسة كابيتال صاحبة واقعة طالبة التجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - توجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، لزيارة مدرسة كابيتال الدولية، صاحبة واقعة مشاجرة الطالبات والتعدي على زميلتهن بالضرب.

وزير التعليم يزور مدرسة كابيتال الدولية

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بعض من فصول مدرسة كابيتال الدولية، وبرفقته بعض قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة وقيادات من إدارة التعليم الخاص بالوزارة.

قرارات التعليم بشأن واقعة التعدي على طالبة

وقد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بإرسال لجنة من وزارة التعليم بالأمس الأحد 19 يناير، للمدرسة للتحقيق في واقعة ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.

وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف باتخاذ الإجراءات التالية:

- وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري.

- فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا.

- حرمان الطلاب من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

- فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

- إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة المدرسة تعلن فصل الطالبات

ومن جانبه، أصدرت إدارة مدرسة كابيتال الدولية قرارًا بشأن الواقعة، موضحة أنه في إطار الحرص على التزام مدارس كابيتال الدولية بتوفير بيئة آمنة لطلابنا والمعلمين وأولياء أمورهم، وبشأن واقعة تعدى مجموعة من الطالبات على طالبة بالمدرسة في الفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة.

- تحويل ملفات الطالبات الثلاثة إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة.

- تقوم المدرسة بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.