الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي تسبب في تدمير 92% من منازل غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 10:15 صباحاً - أعلنت الأمم المتحدة في بيان اليوم الإثنين، عن إحصائية كارثية للخسائر التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي



وقالت الأمم المتحدة في بيانها: " 92 % من منازل قطاع غزة بما يعادل 436 ألف منزل دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي".

وأضافت الأمم المتحدة في بيانها، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن نزوح 90% من المواطنين عن بيوتهم.

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يأتي ذلك بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى التي بدأت أمس الأحد، بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

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